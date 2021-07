Il Milan guarda al calciomercato, con un possibile nuovo colpo all’orizzonte: il fantasista sogna la Milano rossonera

Tra le società maggiormente attive nell’attuale sessione di calciomercato vi è sicuramente il Milan. Maldini e Massara lavorano senza sosta per consegnare a Stefano Pioli la rosa al completo. Tra i principali nodi da sciogliere vi è sicuramente quello del trequartista, dopo l’amaro addio di Calhanoglu finito all’Inter. Diversi i candidati sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi con un nome, in particolare, che può ‘scaldarsi’ nelle settimane a venire. Si tratta di Josip Ilicic, sempre più vicino a dire addio all’Atalanta dopo aver collezionato nella passata stagione, tra campionato e coppe, 38 presenze complessive con 7 reti e 11 assist vincenti. In tal senso, il giornalista Rudy Galetti ha fatto il punto ‘aprendo’ al possibile approdo dello sloveno in quel di Milanello. Su Twitter, Galetti ha riportato le ultime riguardanti il futuro di Josip Ilicic. Il talento sloveno è destinato, anche per i rapporti ormai incrinati con mister Gasperini, a lasciare l’Atalanta. Il Milan rimane tra le opzioni più calde, visto che i rossoneri valutano l’acquisto di un nuovo fantasista dopo l’addio di Calhanoglu. “Ilicic ha chiesto informazioni sul Milan ad alcuni giocatori dell’attuale rosa : per lo sarebbe un sogno arrivare a Milano”, la rivelazione di Galetti che alimenta le possibilità che porterebbero l’ex Palermo alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, colpo Ilicic: le ultime

Il 33enne di Prijedor, in scadenza il 30 giugno 2022 con la ‘Dea’, rimane tra i nomi in pole per la squadra rossonera, il giornalista ha così concluso: “Tuttavia, al momento, non risulta alcun accordo con l’Atalanta per l’esterno destro classe 1988″.

Uno scenario che, dunque, tiene vive le speranze del ‘Diavolo’ di accogliere entro il prossimo 31 agosto il classe 1988 che non disdegnerebbe il trasferimento nella Milano rossonera.

Situazione dunque in divenire, Ilicic rimane tra i nomi in cima alla lista per l’attacco di Pioli: il mese di agosto potrebbe regalare un nuovo trequartista al Milan.