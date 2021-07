Calciomercato Milan, si rinnova l’asse dei rossoneri con il Real Madrid: altro affare in dirittura d’arrivo, le cifre dell’operazione.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato e, risolto il problema dell’attaccante con l’arrivo, a lungo atteso, di Giroud, ora si concentra sulla missione trequartista. Una mattonella è stata messa con il nuovo accordo per Brahim Diaz con il Real Madrid, ma Pioli necessita di ulteriori garanzie, per presentarsi al via della stagione con una squadra capace di essere competitiva sia in campionato che in Europa. L’addio di Calhanoglu è stata una perdita importante e occorre un giocatore in grado di essere sia talentuoso che solido ed esperto.

Calciomercato Milan, vicino l’arrivo di Isco: i dettagli, cosa manca

L’identikit risponde proprio a un altro giocatore del Real Madrid, vale a dire Isco. Il 29enne è ormai fuori dai piani dei ‘Blancos’, con cui nelle ultime stagioni non ha trovato continuità di prestazioni. Così, dalla Spagna, precisamente dai colleghi di ‘todofichajes.com’, arrivano i dettagli di un’operazione che potrebbe concretizzarsi a brevissimo.

Ancelotti ha aperto alla cessione, il Real ha bisogno di monetizzare. Per 18 milioni di euro l’affare può andare in porto. A questo punto, qualora i rossoneri non riuscissero a trovare alternative maggiormente economiche per il trequartista, lancerebbero l’affondo definitivo. Maldini sembra comunque intenzionato a puntare su di lui, pronto un contratto per lo spagnolo fino al 2025 o 2026.