Calciomercato Roma, il nuovo colpo in arrivo dei giallorossi viene bocciato senza appello: dichiarazioni al veleno.

Si avvicina al via della stagione la Roma di José Mourinho. I giallorossi proseguono nel programma di amichevoli serrato per arrivare in forma al doppio appuntamento con la partenza del campionato e con il preliminare di Conference League. Intanto, il tecnico portoghese attende ulteriori rinforzi sul mercato. In dirittura d’arrivo l’affare che può portare nella Capitale Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko, che lo scorso anno con il Genoa ha realizzato 8 reti in campionato in 31 presenze, dovrebbe arrivare per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro. Ma si tratta di un affare che non trova il favore di tutto l’ambiente.

Calciomercato Roma, che stroncatura per Shomurodov: “E’ opportuno prendere un giocatore simile?”

Molto critico in particolare, ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari. A suo parere, l’acquisto dell’attaccante non sarebbe l’ideale per puntare a traguardi elevati. “Stiamo parlando di un giocatore che non era nemmeno titolare – ha spiegato – Spesso Ballardini gli preferiva Destro. Non è oltretutto particolarmente giovane, ha 26 anni, a quel punto se sei forte dovresti averlo già dimostrato e non puoi essere una riserva”.

“Il problema non sono i soldi spesi – rincara la dose – ma l’opportunità di prendere questo giocatore. Se non era titolare in una squadra che lottava per non retrocedere, cosa viene a fare alla Roma?”. Critiche già piuttosto dure