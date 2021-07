La FIGC approva la richiesta della Lega Serie A di confermare le cinque sostituzioni anche per la prossima stagione: comunicato ufficiale

È ufficiale: la Serie A 2021/22 proseguirà con la regola delle cinque sostituzioni. La FIGC ha accolto la richiesta della Lega Calcio di continuare ad usufruire dei cinque cambi per ogni squadra a partita. La decisione è stata resa nota dalla Federazione tramite un comunicato: “Preso atto che l’IFAB, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica per COVID-19, ha esteso l’emendamento temporaneo della Regola 3 del gioco calcio, relativo alla possibilità di utilizzare il numero massimo di 5 sostituzioni, fino al 31 dicembre 2022″.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, Kessie in scadenza 2022 | Incontro con l’agente

Si legge, poi, nel comunicato: “Vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di consentire alle squadre la possibilità di poter effettuare 5 sostituzioni (oltre ad una sesta nelle competizioni che prevedono l’eventuale disputa di tempi supplementari) nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega stessa per la stagione sportiva 2021/22, la FIGC ha deliberato di consentire l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2021/22”.