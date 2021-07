L’Inter pensa al calciomercato e può esserci una nuova cessione di livello: già pronti i sostituti in caso di maxi offerta

È un calciomercato particolare quello che sta vivendo l’Inter, che dopo essersi goduta lo scudetto si è mossa subito per risolvere alcuni problemi economici vendendo uno dei protagonisti della scorsa annata, ovvero Achraf Hakimi. Ora è da monitorare la situazione di un altro tassello fondamentale, ovvero Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Bernardeschi | Scambio alla pari in Serie A!

Il belga è stato più volte blindato dalla società e lui stesso vorrebbe rimanere, ma è chiaro che se dovesse arrivare davvero un’offerta da 120 milioni di euro allora i piani della società potrebbero cambiare perché sarebbe davvero dura dire di no. Inoltre ci sarebbero tutti i fondi necessari per rimpiazzare a dovere Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 110 milioni e scambio a tre | Il Real vuole Lukaku!

Calciomercato Inter, addio Lukaku: pronti due nomi per rimpiazzarlo. Beffa per la Juventus

L’Inter dunque deve valutare il da farsi per l’attacco e qualora dovesse arrivare l’offerta stellare per Lukaku, si andrebbe subito a caccia del suo sostituto. La società sarebbe disposta a mettere a disposizione un terzo del guadagno in arrivo dal belga e potrebbe provare a spenderli per portare a Milano uno tra Gabriel Jesus e Dusan Vlahovic. Entrambi i nomi inoltre sono seguiti dalla Juventus e pertanto arriverebbe una beffa per i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Lukaku | Il flop per sostituto: tifosi furiosi