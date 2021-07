La Juventus inserisce Bernardeschi nella lista dei partenti: l’Inter ci fa un pensierino e spunta l’ipotesi di uno scambio alla pari

Il calciomercato entra nella fase più calda e le società lavorano per chiudere al più presto le trattative. Le risorse non abbondano, ma le opportunità non mancano, anche se la priorità dei top club è quella di cedere per poi investire i soldi in nuovi acquisti. Ne sa qualcosa la Juventus, ancora a caccia del primo colpo da ufficializzare dopo il riscatto di Alvaro Morata. I bianconeri potrebbero sfruttare uno scambio per sbloccare le entrate.

Punto di partenza è la situazione di Federico Bernardeschi, considerato in uscita dalla Juventus nonostante un buon Europeo. Quattro presenze, sempre freddo ai rigori e una mentalità ritrovata: queste qualità non sembrano però aver convinto il club, dopo una stagione da 27 presenze senza gol in Serie A. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e senza rinnovo potrebbe essere lasciato andar via. Le pretendenti non mancano e – in prima fila – ci sarebbe anche l’Inter.

La squadra nerazzurra è a caccia di un profilo ‘low cost’ per aumentare le rotazioni nel reparto offensivo. Mister Simone Inzaghi è sempre stato ammaliato dal giocatore e la situazione potrebbe far nascere un clamoroso scambio tra Inter e Juventus. L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari con Ivan Perisic, entrambi valutati tra i 15 e i 20 milioni di Euro. Il croato – anche lui in scadenza 2022 – non è entusiasta di rigiocare una stagione da quinto di sinistra e potrebbe cambiare squadra.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi all’Inter

Inter e Juventus potrebbero quindi dar vita allo scambio che – almeno sulla carta – accontenterebbe tutte le parti. Da valutare, però, le volontà di Bernardeschi, che con il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe voler rimettersi in gioco con la Juventus, rifiutando il trasferimento.