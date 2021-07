Calciomercato Milan, nel mirino due difensori del Torino: possibile scambio con Caldara, l’indiscrezione di Rudy Galetti

Ormai ridottosi ad elemento di comparsate, Mattia Caldara resta in uscita dal Milan. I rossoneri vorrebbero monetizzare il suo cartellino, complice anche i tanti infortuni che ne hanno reso praticamente nullo l’impatto in quel di San Siro. Impatto che non è riuscito a migliorarsi neanche dopo il prestito all’Atalanta. Adesso, la dirigenza dei diavoli è alla ricerca di compratori per l’ex gioiellino orobico.

Su Caldara si era registrato l’interesse del Venezia, ma un’altra squadra di Serie A potrebbe iscriversi alla corsa per il centrale rossonero. Secondo quanto raccontato dal giornalista Rudy Galetti, il Torino si sarebbe inserito sull’ex pupillo di Gasperini, in un’operazione che vedrebbe in primis il Milan interessato a piazzare altrove il proprio calciatore.

Calciomercato Milan, Caldara al Torino: lo scambio con i granata

“In casa Milan è in programma un incontro sul fronte uscite con il Torino per Caldara. I rossoneri vorrebbero monetizzare, ma come eventuali contropartite tecniche piacciono Singo e Bremer“. Così, Rudy Galetti attraverso il proprio account Twitter aggiorna la situazione legata a Mattia Caldara e chiarisce la posizione del club lombardo. Il Toro rischia di essere un po’ freddo nel far partire due gioiellini come Singo e Bremer, ma in tempi di emergenza pandemica potrebbe rivelarsi un’operazione win-win per tutte le parti coinvolte in gioco. Nelle prossime settimane, dunque, attenzione all’asse Torino-Milano.