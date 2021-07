Il calciomercato del Milan prende corpo: ‘bomba’ dalla Spagna, i rossoneri valutano il doppio colpo dal Real di Ancelotti

Il Milan di Stefano Pioli accoglierà ancora alcuni colpi prima che il calciomercato estivo, tra poco più di un mese, chiuda ufficialmente i battenti. Tra le priorità rimane un erede di Hakan Calhanoglu che, finito all’Inter a zero, ha lasciato un vuoto tutt’ora da colmare per la società di via Aldo Rossi. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara con uno in particolare che, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sembrerebbe in cima alla lista del ‘Diavolo’. Si tratta dello spagnolo Isco, già accostato al Milan nei mesi scorsi (così come a Juventus ed Inter) e che non rimarrà in quel di Madrid. Ancelotti non intende puntare sul trequartista che rimane in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di Florentino Perez. Oltre ad Isco, però, il club meneghino può regalarsi un altro colpo dalle ‘Merengues’: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Donnarumma | L’ex Juventus: “Che sbagli!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio in Serie A | Nel mirino il difensore!

Calciomercato Milan, due colpi da Madrid: non solo Isco

Se Isco può rappresentare il nuovo ‘cervello’ della trequarti di Pioli, non è un mistero che il Milan rimanga a caccia di un nuovo terzino destro. Con l’ipotesi ritorno di Dalot tutt’altro che scontata, il profilo giusto può essere quello di Alvaro Odriozola.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il laterale di San Sebastiàn, classe 1995 ed in scadenza nel 2024, non è una delle prime scelte del tecnico di Reggiolo che potrebbe firmare un assist al suo ex club: Odriozola può sbarcare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, effetto domino in attacco | Via Leao dentro il bomber

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il talento sogna i rossoneri | “Ha chiesto informazioni”

Isco più Odriozola, dunque, nel futuro del Milan: Maldini e Massara valutano il doppio colpo dalle ‘Merengues’.