L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di calciomercato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni sul futuro di Ilicic e Romero

Le squadre di Serie A continuano la preparazione in vista di una stagione che promette equilibrio e spettacolo. Le big si stanno rinforzando. Tra le prime otto squadre dello scorso campionato solo in due non hanno cambiato guida tecnica: il Milan e l’Atalanta. Grande curiosità per l’undici bergamasco, molto attivo sul calciomercato: l’allenatore Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per fare un primo punto della situazione, a poco più di venti giorni dalla ripresa delle ostilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente rinnovo | Affare shock con la Juventus

L’Atalanta sarà impegnata nei prossimi giorni in interessanti amichevoli, come contro il West Ham. I nerazzurri hanno già accolto diversi volti nuovi, soprattutto in difesa. A Bergamo sono infatti arrivati Lovato e Pezzella: “Sono due profili italiani che vanno a completare la nostra rosa, l’Atalanta ha bisogno di rimpolpare la parte italiana della squadra“, ha detto Gasperini. Poi ha aggiunto: “Non scordiamoci anche di Musso, ha fatto molto bene e per noi rappresenta un valore aggiunto“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ressa per Pjanic | Allegri nei guai

Non tutte le situazioni sono però già decise: da definire, in primis, il futuro di Josip Ilicic. Lo sloveno – a 33 anni – ha un contratto in scadenza nel 2022, ma è reduce da una stagione di alti e bassi. Il giocatore avrebbe chiesto la cessione: “A fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare altre emozioni. Ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più“, ha detto Gasperini.

Calciomercato, Gasperini su Ilicic e Romero

Il giocatore sta dimostrando massima professionalità, ma le idee sembrano essere chiare: “Non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente. Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare“. L’ultima battuta sul calciomercato Gasperini la riserva a Romero: “Non l’ho ancora visto, conterà anche molto quale sarà la sua posizione. Non so dove sia il punto di equilibrio, intanto è ancora qua, poi vedremo se andrà via“.