Il rinnovo con l’Inter ancora non va a buon fine, Mino Raiola inizia a lavorare e può offrirlo alla Juventus

In casa Inter non si pensa solamente al calciomercato in entrata o in uscita, ma anche a risolvere la questione rinnovi. Tra i più importanti senza dubbio c’è quello di Stefan de Vrij, difensore centrale arrivato dalla Lazio nel 2018 e che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri. La questione legata al prolungamento però non sarebbe così semplice al momento, poiché il procuratore del calciatore, Mino Raiola, avrebbe avanzato la richiesta al club interista di 6 milioni l’anno.

La richiesta al momento però sarebbe fuori dalla portata dell’Inter, che avrebbe risposto con un momentaneo no alla proposta di rinnovo. Così Mino Raiola non rimarrebbe con le mani in mano e avrebbe deciso di proporre il difensore olandese alla Juventus per uno scambio inatteso.

Calciomercato Inter, no al rinnovo di de Vrij: scambio con Bernardeschi proposto da Raiola

Situazione complicata in casa Inter con Stefan de Vrij e il prolungamento del contratto. Infatti i 6 milioni che avrebbe chiesto Mino Raiola per il rinnovo del suo assistito sarebbero troppi al momento, e il club interista sarebbe stato costretto a dire di no alla prima proposta. Così Mino Raiola sarebbe pronto a proporre uno scambio clamoroso con la Juventus.

L’idea del procuratore sarebbe quella di mettere in piedi un affare tra i due club con sul piatto Stefan de Vrij da una parte e Federico Bernardeschi dall’altra, altro suo assistito già accostato ai nerazzurri. L’esterno della Juventus sarebbe valutato circa 15 milioni di euro al momento, al quale andrebbe aggiunto un conguaglio economico di circa 20 milioni. Uno scambio inatteso che ancora una volta vedrebbe Raiola protagonista.