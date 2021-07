L’Inter cerca nuove occasioni di calciomercato e una potrebbe arrivare dalla Serie A: nuova idea di scambio con la Roma

È un calciomercato particolare quello che sta vivendo l’Inter, che ha iniziato con qualche problema economico che dovrebbe essere rientrato grazie alla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Ora la società vuole evitare di fare il passo più lungo della gamba ma vuole comunque effettuare nuovi colpi qualora dovessero presentarsi occasioni importanti.

Nelle ultime ore è stato accostato ai nerazzurri l’esterno della Roma Alessandro Florenzi, che potrebbe essere protagonista di uno scambio. Dopo l’offerta di Perisic, l’Inter potrebbe pensare di mettere sul piatto Arturo Vidal, un calciatore che piace a Mourinho per il suo spirito di lottatore.

Calciomercato Inter, scambio Vidal-Florenzi con la Roma: problema ingaggio

L’interesse del tecnico portoghese per il cileno c’è, ma potrebbe non essere abbastanza per portare a termine l’operazione. Lo scambio Vidal–Florenzi infatti non sarebbe facile da realizzare a causa dello stipendio alto del centrocampista. Il classe 1987 guadagna 7 milioni all’anno e la Roma non può sicuramente permettersi di pagare cifre simile. Entrambi i calciatori sono in uscita dai rispettivi club ma nonostante ciò l’affare risulta tutt’altro che semplice.

Jose Mourinho dunque accetterebbe volentieri un rinforzo come Arturo Vidal e Simone Inzaghi avrebbe a disposizione un jolly affidabile da poter sfruttare sulla fascia o eventualmente a centrocampo, ma bisogna capire se l’operazione può diventare fattibile anche a livello economico.