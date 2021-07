Calciomercato Inter, Lautaro Martinez dice addio | L'Arsenal ci prova

Non solo Bellerin, l’Inter ha parlato con l’Arsenal anche di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino potrebbe andar via

L’Inter sta trattando con l’Arsenal per l’arrivo di Hector Bellerin. Ma quello del terzino destro spagnolo non è l’unico nome sul tavolo tra i due club. Occhio alle cessioni, dopo Hakimi potrebbe arrivare quella di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2023, e la trattativa è in fase di stallo. ‘El Toro‘ vorrebbe che gli venisse riconosciuto l’apporto decisivo alla squadra nelle ultime stagioni, ma Suning sta attraverso dei problemi non di poco conto.

Inter, l’Arsenal chiede Lautaro Martinez e offre Lacazette

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, tra Inter e Arsenal oltre a Bellerin si è parlato anche di Lautaro Martinez. Il giocatore ha già fatto sapere che gradisce la destinazione londinese. I Gunners hanno proposto il cartellino di Alexandre Lacazette in cambio, ma Marotta ha fatto sapere di non prendere in considerazione offerte che riguardano scambi o simili. Vuole solo cash per privarsi di Lautaro. Che a questo punto potrebbe seriamente dire addio al club nerazzurro.