Le prestazioni di Federico Chiesa hanno attratto l’interesse di diversi grandi club europei: possibile offerta da capogiro per la Juventus

Lavori in corso in casa Juventus. La società sta continuando a muoversi in sede di calciomercato, per regalare ad Allegri i rinforzi desiderati. In particolare, s’insiste per portare a Torino Manuel Locatelli dal Sassuolo. Il centrocampista è l’obiettivo numero uno per il reparto: i club si sono incontrati per la terza volta nelle ultime ore, ma ancora non si è giunti ad un’intesa definitiva. Le parti si riaggiorneranno, nel frattempo la ‘Vecchia Signora’ è attenta anche al fronte uscite. A tal proposito, Federico Chiesa è finito nel mirino di diverse grandi compagini europee.

Il gioiellino ex Fiorentina è stato tra i migliori della squadra durante la scorsa deludente stagione. Ciliegina sulla torta il trionfo a Euro 2020, dove ha conquistato tutti a suon di gol e prestazioni da urlo. Prestazioni che, inevitabilmente, lo hanno esposto in vetrina, con la Premier League che sarebbe particolarmente interessata. A tal proposito, potrebbe tentare un vero e proprio assalto al calciatore il Chelsea di Tuchel. I ‘Blues’ fanno sul serio per l’attaccante ed è possibile decidano di avanzare una clamorosa proposta.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio con Sarri | Controproposta: addio Demiral

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Nuovo ‘sacrificato’

Calciomercato Juventus, Chelsea all’assalto: all in su Chiesa

Possibile all in del Chelsea su Chiesa. Haaland non si muove dal Borussia Dortmund fino alla prossima estate e Lukaku vuole restare all’Inter. Ecco che il club londinese potrebbe decidere di proporre una clamorosa offerta di scambio inserendo nell’affare il cartellino di Jorginho. A ciò aggiungerebbe anche una parte cash da ben 50 milioni di euro, quindi in totale si tratterebbe di un’operazione da circa 100 milioni. La risposta della Juventus, però, sarebbe eventualmente negativa, nonostante il regista italo-brasiliano piaccia molto. Chiesa è incedibile.