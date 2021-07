La Juventus è pronta a sfidare il Monza in amichevole senza Cristiano Ronaldo: svelato il motivo della sua assenza

Sono ormai passate quasi due settimane dall’inizio del ritiro della Juventus e tra pochi giorni Massimiliano Allegri avrà a disposizione l’intero gruppo per programmare al meglio la nuova annata. Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino nella giornata di domenica e si sta allenando con i compagni dopo le tante voci sul suo futuro.

Il portoghese non parteciperà alla gara di questa sera con il Monza che sarà valevole per il “Trofeo Berlusconi”, ma non c’è nessun segnale dietro questa scelta. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, la sua assenza era già prevista e programmata nei piani di lavoro per gestire al meglio la preparazione.

Calciomercato Juventus, segnali positivi da Ronaldo: si allena con impegno ed entusiasmo

Le tante voci di calciomercato dunque potrebbero spegnersi in maniera definitiva in questi giorni, visto che Cristiano Ronaldo sembra essere rientrato a Torino con lo spirito giusto. Il portoghese, infatti, si starebbe allenando con impegno ed entusiasmo e la società sarebbe più che soddisfatta del suo atteggiamento.

Nessun giallo dunque riguardo la sua assenza questa sera per l’amichevole con il Monza, visto che lo staff l’aveva già prevista e non ha nulla a che vedere con il futuro del portoghese.