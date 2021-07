Calciomercato Juventus: "Pjanic vuole tornare" | Occhio all'Europa

Il futuro di Miralem Pjanic è destinato a essere lontano dal Barcellona: la Juventus lo vuole, ma occhio all’Europa

Sono diversi i centrocampisti nel mirino della Juventus, non solo Manuel Locatelli. Si parla tanto del ritorno di Miralem Pjanic in bianconero, per il quale Massimiliano Allegri è un grandissimo estimatore. La stagione al Barcellona è stata ben al di sotto delle aspettative ed è per questo che i catalani lo libererebbero volentieri. Secondo il ‘Corriere dello Sport‘, il centrocampista bosniaco spera nella chiamata della Juve, e il Barça per liberarlo non vuole dare la buonuscita e contribuire all’ingaggio. Ma a queste condizioni c’è mezza Europa che vorrebbe ingaggiare Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio rinforzo dal top club | ‘Assist’ del grande ex!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘giallo’ Ronaldo | La verità sul futuro

Juventus, Braida: “Pjanic vuole tornare”

Ariedo Braida, oggi alla Cremonese, e con un passato al Barcellona, ai microfoni di ‘Tuttosport‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa vicenda: “Qualche giorno fa l’ho incrociato proprio a Barcellona, ci siamo visti per caso nei dintorni del Camp Nou e abbiamo parlato. Pjanic mi ha detto che vorrebbe tornare alla Juventus, Allegri lo conosce meglio di tutti“. Insomma, il centrocampista bosniaco ha le idee chiare su dove giocare la prossima stagione. Per il club bianconero, però, saranno necessarie delle cessioni.