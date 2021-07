Calciomercato Milan, Sabitzer per la trequarti | Si tratta con il Lipsia

Il Milan continua a sondare ogni possibilità sul calciomercato per arrivare a un trequartista che possa sostituire Calhanoglu. I rossoneri trattano per un calciatore della Bundesliga.

Dopo aver dovuto salutare Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter a parametro zero, il Milan ha iniziato a vagliare tutte le piste di calciomercato che potessero portare in rossonero un sostituto del fantasista turco. La prima mossa è stata quella di riconfermare per due anni il prestito di Brahim Diaz, a cui è stata affidata la responsabilità della maglia numero 10, ma ora i dirigenti puntano ad acquistare un giocatore già affermato ad alto livello che possa muoversi dietro la punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Tanti i nomi sul taccuino di Paolo Maldini, da Ziyech a Ilicic, passando per Brandt. Ma sarebbe un altro giocatore che milita in Bundesliga il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Nuovo ‘sacrificato’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con Sarri | Controproposta: addio Demiral

Il Milan in pressing con il Lipsia | Si prova a chiudere per Sabitzer

Come riporta todofichajes.com, il nome più vicino al Milan per la trequarti sarebbe quello di Marcel Sabitzer. Sarebbe lo stesso calciatore austriaco ad aver messo in cima alle sue preferenze i rossoneri. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e il centrocampista avrebbe già avvisato il Lipsia di voler partire per poter avere una nuova esperienza in un momento cruciale della sua carriera. Il club tedesco valuta il cartellino di Sabitzer 30 milioni di euro, ma dovrebbe scendere a un compromesso per chiudere la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘giallo’ Ronaldo | La verità sul futuro

Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a mettere sul piatto 12 milioni di euro più bonus e il cartellino di Jens Petter Hauge (anche se il giovane esterno norvegese sembra diretto all’Eintracht) come parziale contropartita, arrivando a una valutazione di 25-27 milioni in totale. Per un calciatore che non vuole rinnovare con il suo club, poterebbe essere un’offerta ragionevole. Se non si dovesse arrivare a un compromesso, alla finestra ci sarebbe l’Arsenal.