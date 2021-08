Il Benfica mette gli occhi in casa Inter puntando un esterno: ma per i nerazzurri potrebbe aprirsi la possibilità di uno scambio

Nel calciomercato dell’Inter oltre agli acquisti saranno importanti anche le cessioni. Infatti per finanziare i nuovi rinforzi bisognerà riuscire a piazzare gli esuberi, ovvero coloro che non sembrerebbero fondamentali per la rosa del neo allenatore Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Record’, a finire nel mirino del Benfica sarebbe Valentino Lazaro, esterno destro classe 1996, che dopo l’arrivo all’Inter ha giocato soltanto una stagione con la maglia nerazzurra, per poi essere ceduto in prestito prima al Newcastle e poi all’Hertha Berlino.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: le cifre

Per lui anche quest’anno sembrerebbe non esserci spazio nella rosa interista, così il club portoghese sembrerebbe intenzionato ad approfittarne. Così per l’Inter potrebbe aprirsi l’occasione per puntare a uno scambio in cui rientrerebbe anche un bomber.

Calciomercato Inter, Lazaro interessa al Benfica: scambio con Nunez

Gli esuberi potrebbero essere un’arma fondamentale per il calciomercato estivo dell’Inter. Uno di questi è finito nel mirino del Benfica, ovvero Valentino Lazaro. L’esterno classe 1996 ha valutazione intorno ai 13 milioni di euro, ma l’Inter invece potrebbe pensare ad un interessante scambio con il club portoghese.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, niente rinnovo | Affare choc con la Juve

Infatti nel mirino dei nerazzurri potrebbe finire Darwin Nunez, attaccante classe 1999 che nell’ultima stagione ha collezionato 44 presenze, mettendo a segno 14 gol e 12 assist. Il giovane talento avrebbe una clausola monstre nel contratto di 150 milioni, ma la sua valutazione attuale potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Dunque oltre al cartellino dell’austriaco i nerazzurri dovrebbero aggiungere un conguaglio economico di 12 milioni di euro. Potrebbe così aprirsi una importante opportunità per i nerazzurri grazie al possibile addio di Lazaro.