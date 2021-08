Calciomercato Inter, l'ex Juventus avvisa su Vidal | Il sogno del cileno

L’Inter continua a sondare tutte le possibilità di calciomercato per cedere i calciatori in esubero. Sul futuro di Arturo Vidal si è espresso un suo ex compagno ai tempi della Juventus.

Il lavoro della dirigenza dell’Inter sul calciomercato è sicuramente rivolto alla ricerca di calciatori per completare la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Molti sforzi, però, sono da dedicare anche ai colpi in uscita che devono coinvolgere i giocatori in esubero. Tra questi c’è anche il cileno Arturo Vidal, che la società vuole vendere per alleggerire il monte ingaggi. Le squadre più interessate al 34enne sono tutte sudamericane e tra le più note ci sono Boca Juniors e Flamengo. A fornire un indizio più preciso su quelle che sono le preferenze del centrocampista, è un suo ex compagno di Nazionale e alla Juventus: Mauricio Isla.

Calciomercato Inter, Mauricio Isla rivela che il sogno di Vidal “è il Flamengo”

L’ex calciatore di Udinese e Juventus, oggi sotto contratto con il Flamengo, inetrvistato dalla Fla Tv ha dichiarato di aver parlato “molte con Arturo, che ha vissuto un periodo molto difficile. Non ha giocato la Coppa America al 100% come la gioca sempre”. Isla ha poi proseguito dicendo che il sogno di Vidal è quello “di giocare nel Flamengo. Adesso è tornato all’Inter, però il suo sogno rimane quello di giocare con il Flamengo. Gli ho già regalato una mia maglia del Flamengo e quella di Rafinha: nel ritiro in hotel in Coppa America, abbiamo guardato insieme la gara del Flamengo”.