Il calciomercato della Juventus prende forma: in caso di mancato approdo del big, uno degli esuberi può restare. Ecco la reazione dei tifosi

Saranno settimane caldissime per la Juventus che, a caccia degli ultimi innesti di spessore da regalare a Massimiliano Allegri, valuta anche le uscite. Vi è da tempo, sull’elenco delle cessioni, Aaron Ramsey che non ha convinto nell’ultimo anno ed in caso di un colpo di peso in entrata, potrebbe dire addio. Uno scenario tutt’altro che improbabile è però la possibilità che il centrocampista resti ancora a Torino al termine dell’attuale sessione di calciomercato, in caso di mancato approdo di Miralem Pjanic che è da tempo il nome in pole tra le preferenze di Allegri. Una possibilità che sta già facendo infuriare il tifo bianconero sui social, in particolar modo su Twitter, con il nome di Ramsey accostato con forza alle prossime uscite. “Piantatela con Ramsey davanti alla difesa, va venduto o regalato”. Questo è solo uno dei tantissimi post su Twitter che, nelle scorse ore, sta condannando l’ipotesi di una permanenza del centrocampista gallese in quel di Torino. Dopo le pesanti dichiarazioni dei mesi scorsi, per Ramsey può davvero aprirsi la pista per il prosieguo alla Juventus. Allegri, al termine del ‘Trofeo Berlusconi’, ha bacchettato apertamente l’ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey può restare “Iniziamo malissimo”

Allegri ha dichiarato: “Pjanic? Il mercato lo fa la società, parliamo ma abbiamo già giocatori bravi. Se Ramsey si convince a giocare davanti alla difesa può diventare importante, è già bravo in fase di interdizione e ha le geometrie. Gli ho detto che li correrebbe meno rispetto a quando gioca più avanti”.

Un stoccata al centrocampista da tempo sul mercato. “Tutti a sperare in Ramsey registra, dovreste sperare che faccia almeno 10 partite. Se Allegri spera di iniziare la ricostruzione da lui, iniziamo malissimo…”, il cinguettio di un altro tifoso che spera nella cessione del gallese.

“Ramsey via”, un sintetico tweet di dissenso nei confronti del giocatore che a Torino percepisce ben 7 milioni all’anno.

Piantatela con #Ramsey davanti alla difesa.

Va venduto o regalato.

Inaffidabile, marcio, da pensionare. — Jj Massimo (@TweetGino) August 1, 2021

Tutti a sperare in #Ramsey regista…. dovreste sperare che faccia almeno 10 partite….se #Allegri spera di iniziare la ricostruzione da lui iniziamo malissimo. — Andrea (@APesciarelli) July 31, 2021

Ottimo bluff di Macs!

Se #Ramsey è sveglio e ha voglia di continuare a giocare, si cercasse una squadra.. e alla svelta! — GrazianoGì (@ngigneGra) July 31, 2021