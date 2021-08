Prosegue la caccia al trequartista in casa Milan, dopo l’addio di Calhanoglu: non solo Ziyech, possibile doppio colpo per i rossoneri

Quale sarà il nuovo trequartista del Milan? La società sta lavorando alacremente in sede di calciomercato per dare una risposta definitiva ai propri tifosi nel più breve tempo possibile. L’addio di Calhanoglu è stato senza dubbio un duro colpo da digerire. Oltre al fattore tecnico ed economico, è arrivata anche la beffa dell’approdo all’Inter. Uno scenario che non si verificava da diversi anni. Ma i rossoneri guardano avanti senza perdere la fiducia e non diminuiscono le loro ambizioni per il futuro. Dopo il colpo Giroud, quella zona di campo necessita di un rilevante potenziamento, anche in ottica Champions League.

Maldini, dal canto suo, ha individuato diversi possibili profili per rimpiazzare il turco ex Bayer Leverkusen. Tra questi spicca certamente il nome di Hakim Ziyech. Per il marocchino – in scadenza di contratto giugno 2025 -, però, la trattativa con il Chelsea è in salita. la sua valutazione si attesta sui 30-35 milioni di euro e a fare da ostacolo c’è anche l’ingaggio dell’attaccante da 6 milioni netti a stagione. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, ma il direttore tecnico pare non escludere anche un’altra pista per lo stesso ruolo.

Calciomercato Milan, Ziyech e non solo: Maldini prova il doppio colpo

Maldini scatenato. Possibile doppio colpo per la trequarti: non solo Ziyech, i rossoneri non escludono anche l’arrivo di Ilicic. Lo sloveno è in scadenza di contratto giugno 2022 e – come confermato dal tecnico Gasperini – le sue intenzioni sarebbero quelle di non rinnovare e cambiare aria in estate. La sua valutazione si attesta sui 10 milioni di euro e, alle giuste condizioni, potrebbe sbarcare a Milano insieme all’ex Ajax. Staremo a vedere.