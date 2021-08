Lautaro Martinez rappresenta un elemento fondamentale per l’Inter, ma il suo futuro resta incerto. Il punto sull’argentino e i motivi per cui i nerazzurri dovrebbero tenerlo

L’Inter è riuscita a conquistare un sentitissimo scudetto nell’ultima stagione, sull’onda di una straordinaria coppia offensiva formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il tandem offensivo ha fatto le fortune di Antonio Conte, riuscendo a suon di gol a trascinare i nerazzurri verso il titolo. A distanza di soli pochi mesi, però, tante cose sembrano essere cambiate e in maniera decisamente importante. Innanzitutto l’allenatore, dato che Antonio Conte è solo un ricordo ormai, ma nella storia dell’Inter, dopo lo scudetto messo in bacheca.

E ora è tempo di mercato e ribaltoni. I tifosi nerazzurri non ne sono molto felici, non in questa sessione. Infatti, già l’addio di Achraf Hakimi è stato un evento economicamente vantaggioso, ma molto doloroso per i supporters della Beneamata. Christian Eriksen dal futuro tutto incerto e un Conte che, ripetiamo, non è più in panchina. E al netto degli acquisti e di Inzaghi, ci mancherebbe, potrebbe non essere finita qui. Si parla, e tanto, del futuro di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez in bilico: resistenza Suning

I tifosi, dunque, accetterebbero con molta difficoltà un addio anche del Toro argentino. E come dargli torto, visto la crescita impressionante registrata nell’ultima stagione, sotto il profilo realizzativo e del gioco. I nerazzurri virerebbero probabilmente su Correa, nome che non scalda quanto l’ex Racing. In più, il Toro ha già dimostrato un’affinità per caratteristiche praticamente perfetta con Lukaku, che difficilmente in tempi brevi si creerebbe con un altro attaccante. Gli 80-90 milioni richiesti, senza un sostituto di primissimo livello, potrebbero non bastare per garantire all’Inter di mantenere inalterata la qualità offensiva. Quindi, è chiaro come il Toro rappresenti, accanto a Lukaku, un elemento imprescindibile e da cui ripartire per Inzaghi.