Calciomercato Inter, giro di attaccanti | Lukaku 'muove' Vlahovic e non solo

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea potrebbe dare il via a un domino di attaccanti con l’Inter che piomberebbe su Vlahovic

Nel mese di agosto potrebbe entrare nel vivo il calciomercato estivo. Le squadre italiane hanno ancora tanto da fare in entrata, soprattutto per rinforzare i reparti offensivi. Molto dipenderà dalle cessioni. Il Chelsea è fortemente interessato a Romelu Lukaku, con l’Inter che ha già ceduto Hakimi e potrebbe privarsi anche del proprio super centravanti. Restano però da accontentare le richieste di Beppe Marotta, un osso duro per quanto riguarda la cessione dei propri gioielli. E l’addio del belga darebbe il via a un effetto domino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big verso l’addio | Erede a parametro zero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione in difesa | Scambio più soldi per l’erede

Inter, Lukaku dà il via al giro di attaccanti

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘, infatti, il Chelsea sta facendo sul serio per Lukaku. Il giro di attaccanti potrebbe iniziare con l’Inter che poi virerebbe su uno tra Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Entrambi sono finiti nel mirino della Juventus, da valutare però cosa succederà con Cristiano Ronaldo. E anche il Milan in passato è parso molto interessato per l’attaccante serbo.

Con l’addio di Vlahovic, la Fiorentina si muove per Andrea Belotti. Il centravanti Campione d’Europa in carica con l’Italia ha il contratto in scadenza nel 2022 e andrebbe volentieri via dal Torino. E’ atteso per oggi al Filadelfia per definire il proprio futuro. Su di lui si sono palesati gli interessi di Zenit e Roma, alla ricerca di un attaccante.