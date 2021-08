La Juventus alle prese con il futuro di Cristiano Ronaldo: il portoghese non è convinto del rinnovo, e intanto il presidente del Real Madrid non ha dubbi sul suo possibile ritorno

La Juventus è chiamata a stringere i tempi e a risolvere le ultime questioni di calciomercato rimaste in sospeso. Mister Massimiliano Allegri ha richiesto rinforzi per sistemare una rosa incompleta alle sue nuove esigenze tattiche. La priorità è stata data al centrocampo, con la società che spera di chiudere l’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Da definire, però, c’è anche il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora appeso ad un filo.

Il portoghese ha un contratto con la Juventus fino al 2022, ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. La società è a colloquio da giorni con il suo agente, Jorge Mendes: il giocatore si è ripresentato alle visite mediche dopo l’Europeo, si allena, ma aspetta novità. Il suo rapporto con i bianconeri potrebbe finire in anticipo, rivoluzionando poi le priorità del mercato della Juventus che dovrebbe degnamente sostituirlo. Cristiano Ronaldo non sarebbe rimasto soddisfatto delle ultime due stagioni e del rendimento in Champions League, con il club eliminato dal Lione prima e dal Porto poi.

Cristiano Ronaldo è aperto alla cessione, ma una sua gradita destinazione è da depennare. Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, il Real Madrid avrebbe definitivamente chiuso la porta ad un suo ritorno. Decisiva, in tal senso, la volontà del presidente Florentino Perez che “non vuole più sentir parlare di lui e del suo agente“. Il capitolo Ronaldo, per i Blancos, è chiuso, con il Real Madrid che guarda al futuro e punta i profili di Mbappé o Haaland. Duro colpo per il portoghese, che con i tifosi spagnoli è rimasto in buoni rapporti.

Calciomercato Juventus, il Real non vuole Ronaldo

La chiusura del Real Madrid al ritorno di Ronaldo potrebbe cambiare le sue sorti alla Juventus. Senza la possibilità di tornare in Spagna, il portoghese potrebbe rimanere un altro anno a Torino e arrivare sino alla naturale conclusione del suo contratto. Una risorsa importante per Allegri che, in conferenza stampa, ha confermato di voler puntare su di lui per la prossima stagione.