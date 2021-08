Nuovo nome nel mirino della Juventus sulla trequarti: assist di Mendes e beffa al Milan

La Juventus ha ricominciato il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri ma non ha ancora messo a segno nessun colpo di mercato ufficiale. Il club bianconero sta valutando le situazioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, da cui potrebbero dipendere le strategie del mercato in entrata. Tra le opzioni offensive la Juventus ha chiuso il colpo Kaio Jorge su cui si attende solo l’ufficialità, ma sono diversi i giocatori nel mirino della società, tra cui anche un pallino del Milan, James Rodriguez. Il colombiano classe ’91 non proseguirà con l’Everton, visto anche io ritorno di Ancelotti al Real Madrid, che lo aveva voluto fortemente.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cessione in difesa | Scambio più soldi per l’erede

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Scambio shock

Calciomercato Juventus, occhi su James Rodriguez

Per James Rodriguez potrebbe davvero concretizzarsi la pista Serie A. In passato era stato seguito a lungo da Napoli che, però, non era mai riuscito a sfoderare l’affondo decisivo. Adesso la Juventus, in cerca di un giocatore offensivo di qualità e fantasia, potrebbe pensare di tentare l’affondo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, deciso il futuro di Messi | Svolta e super contratto

I rossoneri sembrano in vantaggio ma il possibile addio di Cristiano Ronaldo potrebbe favorire l’arrivo di James anche grazie alla spinta del suo procuratore, Jorge Mendes. Il colombiano ha un contratto con l’Everton in scadenza nel 2022 e le ‘Toffees’ chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciarlo andare in questa finestra di mercato. Nel frattempo nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta dei rossoneri.