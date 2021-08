Uno dei nomi accostati con forza alle big di Serie A nel mirino: doppio attacco, le dichiarazioni ‘asfaltano’ Mauro Icardi

Mauro Icardi è stato accostato a più riprese, nelle ultime sessioni di calciomercato, al ritorno in Serie A. Dopo aver lasciato l’Inter, l’ex capitano nerazzurro è finito sul taccuino, tra le altre, di Juventus, Milan e Roma ma la sua permanenza, attualmente, pare essere ancora sotto la Tour Eiffel. Il centravanti argentino è finito nel mirino delle critiche dopo la deludente prestazione in Supercoppa (persa) contro i campioni di Francia del Lille. Un momento difficile per il PSG e soprattutto per Icardi che, in scadenza nel 2024, pare destinato a rimanere alla corte di Pochettino. L’attaccante è finito nelle scorse ore al centro delle polemiche, conil giornalista Furio Focolari che a ‘Radio Radio’ ha attaccato apertamente l’ex capitano dell’Inter: “Non so cosa gli sia successo. Scherzi a parte non può essere solo la moglie ad averlo reso così, ci sono calciatori che si fermano ad un’età ancora giovane. Si tratta di un giocatore che non dà più niente e a Parigi se ne sono accorti”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Abbiamo letto di Milan, Juventus e Roma su Icardi ma io se fossi una squadra italiana non punterei su di lui: 2, 3 anni senza fare niente sono tanti”.

Calciomercato, Icardi demolito: “Non ha carattere”

A rincarare la dose nei confronti dell’attaccante classe 1993 ci ha pensato l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo che ha di fatto ‘asfaltato’ l’ex capitano interista: “Ha 28 anni, ma da due non gioca titolare. In più non ha quel carattere per dire ‘ora vi faccio vedere io chi sono, me ne vado a giocare in qualche posto’. Invece se ne sta lì, al PSG, tranquillo… “.

Pruzzo ha poi concluso così: “Io non farei un investimento su Icardi, anche perchè non te lo regalano e ha un ingaggio importante. Un’operazione troppo onerosa“. Parole dure quelle di Pruzzo che bocciano pienamente la possibilità di un ritorno in Italia della punta 28enne.

Nell’ultima stagione Icardi ha messo a segno 13 reti in 28 presenze, con 6 assist e 1702′ in campo con la squadra francese.