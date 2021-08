Il Milan pensa a completare il reparto offensivo con un giovane e arriva la proposta direttamente dal procuratore

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuovi colpi per rinforzare la propria rosa in vista della Champions League. I tre impegni previsti quasi ogni settimana obbligano i rossoneri a far crescere il numero di giocatori presenti in rosa e per questo non sono da escludere nomi a sorpresa.

I rossoneri potrebbero avere nel mirino il giovane Eddie Salcedo. Il suo procuratore, infatti, lo avrebbe offerto al ‘Diavolo’ in modo da riempire il reparto attaccanti con un giovane, così come vuole la società visto che l’Inter non lo mette tra gli obiettivi primari.

Calciomercato Milan, occhi su Salcedo: l’Inter gli preferisce Satriano

Eddie Salcedo ha fatto bene a Verona soprattutto il primo anno, impressionando con e realizzando anche tre reti in questi due anni e ora può ambire ad altro. Il classe 2001 può essere dunque un obiettivo del Milan, almeno il suo procuratore ci vuole provare visto che l’Inter ha ormai messo in primo piano Satriano e non sembra interessata a puntare su Salcedo.

Il Milan cerca attaccanti giovani e il nome di Salcedo potrebbe essere l’ideale per completare il reparto offensivo.