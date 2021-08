L’Inter di Simone Inzaghi prende forma ed in attesa di scendere in campo il prossimo 21 agosto contro il Genoa a San Siro. I nerazzurri restano tra i protagonisti dell’attuale sessione di calciomercato. Dopo l’approdo a zero di Calhanoglu sull’altra sponda del Naviglio e la cessione di Hakimi per quasi 70 milioni al PSG, adesso a dire addio ai campioni d’Italia potrebbe essere Romelu Lukaku. La punta belga sembra vicinissima a salutare la Serie A, con il Chelsea che insiste per riportare il centravanti in Premier League dopo una sola stagione in Italia. Il club inglese è disposto ad accontentare la richiesta nerazzurra di 130 milioni di euro euro, inserendo nell’affare il cartellino di un big pià un ricco conguaglio cash. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club di Roman Abramovich avrebbe intenzione di proporre come parziale contropartita per il ritorno di Lukaku a Londra, il cartellino di Timo Werner.

Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea: maxi offerta

Un affare da 130 milioni di euro complessivi per l’Inter che difficilmente riuscirà a trattenere il belga, reduce da una grande stagione condita da 44 presenze, 30 reti e 10 assist vincenti. Il cartellino del bomber tedesco è valutato 40 milioni di euro, ai quali i ‘Blues’ aggiungerebbero circa 90 milioni cash per accontentare le richieste economiche della società meneghina.

Werner ha collezionato 52 apparizioni tra campionato e coppe nell’ultima stagione che ha visto il Chelsea diventare campione d’Europa: 12 reti e ben 15 assist vincenti nel 2020/21 con la maglia dei ‘Blues’.

Un affare che garantirebbe da subito un erede di Lukaku alla corte di Inzaghi, come ‘rimpiazzo’ della punta belga: Lukaku verso il Chelsea, all’Inter Werner e 90 milioni di euro.