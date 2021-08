Nelle ultime ore ha preso quota un interessamento del Bayern Monaco per il terzino brasiliano Danilo. In caso di addio spunta Dalot

Cambiamenti in difesa per la Juventus con l’addio di Demiral verso Bergamo che potrebbe non essere l’unica cessione. Nelle scorse ore ha infatti iniziato a prendere corpo il profilo del brasiliano Danilo anche in ottica Bayern Monaco, nonostante le iniziali resistenze del club bianconero. Un laterale esperto ed affidabile che farebbe comodo a Nagelsmann per il nuovo corso dei bavaresi che si scontrano però con le richieste alte da circa 30 milioni di euro della società di Andrea Agnelli. Cifra piuttosto elevata che tiene a distanza il Bayern, ma qualora un assalto dovesse concretizzarsi con l’addio di Danilo a quel punto la stessa Juve dovrebbe andare a puntellare il reparto con un altro tipo di calciatore. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, sgambetto al Milan per Dalot: l’erede di Danilo

Nel caso in cui quindi Danilo dovesse lasciare la Juventus, i bianconeri dovrebbero andare a caccia di un nuovo terzino destro. Nel mirino a quel punto potrebbe anche finirci un grande obiettivo del Milan, quel Diogo Dalot che è stato in prestito ai rossoneri nel corso dell’ultima stagione. Il portoghese ha fatto rientro al Manchester United, col quale sta lavorando in fase di preparazione disputando anche le prime amichevoli in attesa di una nuova probabile partenza.

I rossoneri non sono riusciti ad affondare il colpo decisivo per riportare il talentuoso lusitano al Milan viste anche le richieste dello United che vuole non meno di 5 milioni di euro per il prestito. Maldini e soci hanno anche altre priorità e in questa spaccatura potrebbe inserirsi nel caso proprio la Juventus, provando a mettere sul piatto proprio un prestito oneroso con diritto di riscatto o al limite obbligo condizionato, andando così ad inserire alla corte di Allegri un calciatore più giovane, di potenziale ed anche in grado di giocare sia a destra che a sinistra, risolvendo due problemi in un colpo solo.