Calciomercato Milan, Coutinho allontana Sabitzer

Il calciomercato del Milan continua a ruotare intorno alla ricerca di un trequartista che possa sostituire Calhanoglu. Tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri, uno di questi rischia di allontanarsi.

Il Milan è sempre più impegnato nella ricerca di un trequartista di spessore da inserire nei piani tattici del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il calciomercato offre diverse possibilità ai rossoneri, che intanto si sono cautelati rinnovando il prestito del talento spagnolo Brahim Diaz. Al fantasista scuola Real Madrid è stata affidata la responsabilità della maglia numero 10, segnale che evidenzia quanto in società credano nelle sue potenzialità. L’intenzione dei dirigenti è, però, quella di affiancargli un calciatore più pronto a essere decisivo nell’immediato. Tra i tanti nomi nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara, c’è anche quello di Philippe Coutinho. Il brasiliano è in uscita dal Barcellona, dove non è mai riuscito a dimostrare con continuità i lampi che hanno caratterizzato la sua esperienza inglese al Liverpool. L’interesse per il calciatore blaugrana sarebbe molto forte, però, da parte del Tottenham e dell’Arsenal.

Calciomercato Milan, Coutinho via dal Barca allontana Sabitzer

Le due squadre di Premier hanno, infatti, un budget superiore per garantire l’ingaggio elevato di Coutinho. Se il trequartista dovesse tornare in Premier, il Barcellona, secondo quanto riportato dalla testata spagnola don balon, avrebbe la necessità di colmare un vuoto che comunque lascerebbe in rosa la partenza del ventinovenne ex ‘Reds’.

I catalani, a questo proposito, avrebbero messo nel mirino quello che è un obiettivo rossonero da tempo: Marcel Sabitzer. Il ventisettenne austriaco, in scadenza con il Lipsia nel 2022, è un calciatore molto duttile e, diverso da un fantasista puro per caratteristiche tecniche. Ha grandi doti di inserimento e sarebbe un’arma tattica importante nello scacchiere del Milan. Se, però, Coutinho salutasse davvero il Barcellona, i rossoneri avrebbero una concorrente molto agguerrita per arrivare a Sabitzer.