In casa Inter vacilla anche un altro big che potrebbe non rinnovare: tre top club europei lo vogliono

Il caos legato al quasi addio di Romelu Lukaku ha creato malumore all”interno di tutto l’ambiente Inter. Il belga rappresenta un leader non solo in campo ma anche fuori e la sua presenza ha sempre aiutato anche i ragazzi più giovani a rendere al meglio. Non solo i tifosi, ma anche alcuni giocatori hanno preso male la notizia del possibile addio di Big Rom, in particolare Nicolò Barella, grande amico di Lukaku, inevitabilmente scontento di questa situazione. Non solo il malumore per il 9 belga ma anche la situazione legata al rinnovo e il ridimensionamento della squadra stanno portando l’ex Cagliari a non essere certo della sua permanenza a Milano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Lukaku e non solo | Ribaltone in società

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, cessione Lukaku | La Curva Nord protesta!

Calciomercato Inter, Barella tentenna: 80-90 milioni per cederlo

Attualmente Barella percepisce un ingaggio di circa 2.5 milioni di euro a stagione, ma il centrocampista sardo vorrebbe un aumento importante dopo la straordinaria annata portata a termine con l’Inter e coronata dalla vittoria dell’Europeo con l’Italia. Dopo il grande salto di qualità compiuto quest’anno, tutte le big d’Europa lo hanno messo nel mirino, in particolare Bayern Monaco, Barcellona e Liverpool.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, senza Lukaku è un problema | Rischia il flop

Tre top club di questo calibro potrebbero far vacillare concretamente anche uno come Barella. L’Inter, però, nonostante abbia necessità di vendere, non ha intenzione di privarsi del suo pupillo per meno di 80-90 milioni di euro, un cifra molto alta, forse anche per club così importanti.