L’Inter potrebbe dire addio a Romelu Lukaku, che potrebbe non essere l’ultimo addio: altro assalto dalla Premier

Continua il momento difficile in casa Inter, soprattutto dal punto di vista finanziario. I problemi economici del club hanno portato il club nerazzurro a dover fare diversi tagli nella rosa, e l’ultimo sacrificio potrebbe essere quello di Romelu Lukaku. Per il bomber belga infatti sarebbe arrivata un’offerta da 130 milioni di euro dal Chelsea, che sembrerebbe irrinunciabile per l’Inter. Attenzione però, perché il gigante belga potrebbe non essere l’ultimo sacrificio del club interista.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, big deluso | ‘Allarme’ top club: c’è l’assalto

Preoccupa infatti anche il futuro di un altro big, ovvero Marcelo Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022, e per ora di rinnovo ancora non si sarebbe parlato. Così a spaventare i nerazzurri sembrerebbe arrivare un nuovo assalto dalla Premier League, per cui decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore.

Calciomercato Inter, futuro Brozovic: Everton sul centrocampista

Il calciomercato dell’Inter sta assistendo a diversi sacrifici. Dopo quello di Romelu Lukaku, il più grande e il più oneroso, c’è il rischio che ne possano arrivare altri. Uno di questi potrebbe essere Marcelo Brozovic, la cui situazione contrattuale lo vede ad un anno dalla scadenza senza ancora rinnovo.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, post Lukaku in Serie A | Perisic porta il bomber!

A spuntare sulle tracce del centrocampista croato sembrerebbe essere l’Everton, che da tempo segue con interesse il classe 1992 e che sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni. Determinante per la trattativa sarà la volontà del calciatore, che sembrerebbe voler continuare a essere un pilastro del centrocampo interista e dunque rimanere ancora in nerazzurro in attesa del rinnovo.