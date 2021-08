L’Inter continua a monitorare ogni opportunità di calciomercato per arrivare a uno o più esterni da inserire negli schemi di Simone Inzaghi.

Questi, sono giorni in cui ogni strategia di calciomercato dell’Inter è condizionata dall’evoluzione della trattativa con il Chelsea per la cessione di Romelu Lukaku. Tutte le carte potrebbero rimescolarsi se i nerazzurri dovessero incassare 130 milioni di euro e, quindi, molti obiettivi finora considerati inavvicinabili, potrebbero tornare d’attualità. In attesa di conoscere il futuro dell’attaccante belga, comunque, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano a battere ogni pista possibile, che porti a esterni funzionali al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Una traccia condurrebbe in Liga, dove milita un terzino spagnolo che si è distinto con la maglia del Villareal.

Calciomercato Inter, per la fascia si valuta Pedraza del Villareal

Il nome finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra, come riportato da fichajes.net, sarebbe quello di Alfonso Pedraza, esterno che sa agire sia da terzino che a centrocampo sulla fascia sinistra. Ha 25 anni, un contratto in scadenza nel 2025 e un valore di mercato che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Le caratteristiche tecniche dello spagnolo, sono quelle ideali per adattarsi ai piani tattici di Inzaghi e il costo del cartellino potrebbe anche abbassarsi durante la trattativa.

L’Inter, però, stando al portale spagnolo, dovrebbe guardarsi dalla concorrenza di altri due club di Serie A: il Napoli e l’Atalanta. Soprattutto la squadra partenopea potrebbe rivelarsi un osso duro da battere, data la nota necessità di chiudere per un terzino sinistro in questa sessione di mercato.