Con un Lukaku sempre più vicino all’addio l’Inter ha bisogno di potenziare l’attacco con un nuovo centravanti. Accostato anche Jovic ma il Real Madrid punta al maxi scambio

Romelu Lukaku ha catalizzato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori in Italia negli ultimi giorni. Il gigante belga potrebbe infatti finire al Chelsea lasciando quindi l’Inter dopo l’addio di Achraf Hakimi finito invece al PSG. Il centravanti nerazzurro è reduce da un’annata a dir poco straordinaria e una sua partenza in direzione Londra lascerebbe una voragine molto complessa da andare a colmare in sede di calciomercato. Intanto impazzano i nomi per raccogliere la possibile eredità di Lukaku tra Italia ed estero. Nel calderone dei bomber che potrebbero finire nella Milano nerazzurra c’è anche Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid di rientro dal prestito all’Eintracht Francoforte. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, il Real Madrid punta Skriniar: scambio con l’attaccante

Jovic è fuori dal progetto tecnico del Real Madrid che cerca una nuova sistemazione al ragazzo. La società iberica, che invece è a caccia di un nuovo difensore centrale di rilievo dopo le partenze di Sergio Ramos e Varane, potrebbe cogliere la palla al balzo per proporre uno scambio all’Inter. I ‘Blancos’ potrebbero così tornare alla carica per Skriniar, centrale slovacco spesso accostato proprio ai madrileni, che con l’addio di Lukaku dopo quello di Hakimi potrebbe veder crescere i propri dubbi sul prosieguo del progetto interista.

La valutazione è alta e i nerazzurri non arretrano di un passo, mentre il Real potrebbe mettere sul piatto uno scambio alla pari con lo stesso Jovic per risolvere i problemi offesivi di Inzaghi. L’Inter dal canto suo non vuole scambi ed eventualmente andrebbe sul serbo solo in prestito.