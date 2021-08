L’Inter cerca il post Lukaku direttamente dalla Juventus ma i bianconeri hanno le idee chiare: scambio con Lautaro

Sono giornate importanti per il futuro di Paulo Dybala, con la Juventus che vorrebbe trattenerlo anche per il futuro e deve provare a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. La situazione Lukaku, però, potrebbe portare a delle novità anche per la ‘Joya’ che può finire nel mirino dell’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter avrebbe effettuato un sondaggio per Paulo Dybala considerandolo uno dei possibili rinforzi per l’attacco. Chiaramente i nerazzurri avrebbero tanti soldi a disposizione soprattutto in caso di addio del belga, ma la Juventus non vorrebbe cederlo a una rivale e avrebbe detto no in maniera secca.

Calciomercato Juventus, no a Dybala all’Inter: via solo per Lautaro

La risposta negativa della Juventus, però, può anche ritenersi una reazione provocatoria per arrivare a un altro obiettivo. I bianconeri infatti potrebbero cedere Paulo Dybala all’Inter soltanto in cambio di Lautaro Martinez. La ‘Joya’ ha un contratto da 7.3 milioni all’anno ma in scadenza nel 2022 mentre Lautaro percepisce appena 2.5 milioni e la scadenza del suo contratto è fissata per l’estate del 2023.

Non è da escludere dunque una trattativa per scambiarsi i due argentini con il ‘Toro’ che andrebbe a percepire finalmente una somma elevata di contratto.