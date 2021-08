La rottura delle trattative per il rinnovo di contratto tra Messi e il Barcellona, è stato un fulmine a ciel sereno. Dietro il mancato accordo ci sarebbe anche una promessa non mantenuta del club.

La fine dell’era Messi al Barcellona, possibilità non remota lo scorso anno, in questa estate non era preventivabile. L’argentino sembrava a un passo dal rinnovo del contratto con i blaugrana e per l’ufficialità dell’accordo si attendevano solo il giorno più adatto. Poi, invece, nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata la notizia della rottura tra le parti. Lo stesso club catalano ha comunicato che la storia d’amore con la ‘Pulga’ era finita. La nota diffusa dal Barca, per la verità, parla di problemi legati alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, messa in discussione dalle regole che la Liga spagnola impone alle squadre in tema di bilancio. Secondo altre ricostruzioni, invece, uno dei motivi della rottura tra Messi e il club dove ha militato per tutta la sua carriera, sarebbe il mancato acquisto da parte del Barcellona di Cristian Romero.

Calciomercato, Romero al Tottenham ha scatenato l’ira di Messi

A fornire questa lettura è Mundo Deportivo, che attribuisce al mancato approdo di Cristian Romero in blaugrana una importanza fondamentale nella rottura tra il fuoriclasse argentino e il club catalano. Messi, infatti, avrebbe esplicitamente richiesto l’acquisto del centrale atalantino per rinforzare la difesa del Barca. Il sorpasso del Tottenham per il giocatore avrebbe così inasprito i rapporti tra le parti.

Il quotidiano catalano riporta anche le reazioni dell’entourage del numero dieci argentino, che smentiscono che questa sia una delle motivazioni che hanno causato il mancato rinnovo di contratto. Nei prossimi giorni si avrà modo di capire meglio quali siano le vere cause dell’addio.