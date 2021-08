Calciomercato Milan, i rossoneri tengono il mirino puntato in casa Real Madrid su Isco: stallo per il trequartista, cambia lo scenario

Prosegue la caccia al trequartista in casa Milan. I rossoneri si muovono sul calciomercato per cercare di sistemare nel più breve tempo possibile la rosa a disposizione di mister Pioli. L’addio di Calhanoglu ha lasciato il segno nei tifosi, che ora si aspettano un rimpiazzo all’altezza. In questo senso, sono circolati tanti nomi in orbita ‘Diavolo’. Non è un segreto l’apprezzamento per Hakim Ziyech del Chelsea. Dopo l’arrivo di Giroud, i lombardi hanno provato a sondare il terreno con i ‘Blues’ anche per il marocchino, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Gli inglesi hanno speso molto la scorsa estate per assicurarsi le prestazioni dell’ex Ajax e sono restii a fare sconti, nonostante il calciatore non sia centrale nel progetto.

Negli ultimi giorni, sono salite le quotazioni di Ilicic. Lo sloveno classe ’88 dell’Atalanta – in scadenza giugno 2022 – non vuole rinnovare il contratto e intende lasciare la ‘Dea’ in estate, come confermato dal tecnico Gasperini. Si tratterebbe certamente di un’operazione meno dispendiosa dal punto di vista economico e rappresenterebbe comunque una garanzia di qualità, nonostante l’età avanzata. Ma Maldini non affonda ancora il colpo – in attesa del completamento della cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte – e non perde di vista la situazione legata al futuro di Isco. Lo spagnolo, però, sembra aver cambiato i piani per il proprio futuro.

Calciomercato Milan, Isco cambia i piani

Il Milan non molla Isco. Ma al momento – come riporta ‘OkDiario.com’ – non sono ancora arrivate offerte per il trequartista in forza al Real Madrid. In scadenza di contratto giugno 2022, i ‘Blancos’ di Ancelotti difficilmente avanzeranno una proposta per il prolungamento del contratto.

Nonostante ciò, il classe ’92 pare aver cambiato i piani per il futuro. Dopo aver deciso di mettersi sul mercato lo scorso novembre per il poco minutaggio, ora l’ex Malaga non sembra a disagio per la mancanza di interesse nei suoi confronti. Pare essersi convinto, infatti, che la cosa migliore per lui sarebbe rimanere a Madrid anche il prossimo anno, andando via dalle ‘Merengues’ direttamente a parametro zero. Il Real, che lo valuta intorno ai 17-18 milioni di euro, spera che qualche club tenti l’assalto da qui alla fine di agosto, ma è conscio delle difficoltà al riguardo. Vedremo se il Milan ci proverà, volontà di Isco permettendo.