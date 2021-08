Il calciomercato dell’Inter passa dall’arrivo di un nuovo attaccante: con Lukaku vicinissimo al ritorno al Chelsea, spunta lo scambio per l’erede del belga

L’Inter vivrà caldissimi giorni di calciomercato per quanto riguarda il ruolo del prossimo centravanti della squadra di Inzaghi. Pare ormai quasi scontato l’addio, dopo due stagioni, di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha deciso di fare ritorno al Chelsea con l’Inter che è pronta ad incassare oltre 100 milioni per il cartellino della punta che, nell’ultimo anno chiuso con lo scudetto, ha segnato 30 reti e siglato 10 assist in 44 apparizioni tra campionato e coppe. Una perdita pesante che Marotta e Ausilio potrebbero colmare con un profilo che, negli ultimi anni, è stato accostato a più riprese all’attacco dei meneghini. Occhi in Serie A dove l’Inter può tornare a pensare a Edin Dzeko che a 35 anni ed in scadenza l’anno prossimo, può lasciare la Roma. Ipotesi di scambio con Mourinho: Perisic nell’affare, ecco cifre e dettagli.

Calciomercato Inter, scambio Perisic-Dzeko: i dettagli

L’ultima idea potrebbe quindi portare a concretizzare un possibile scambio sull’asse Roma-Milano, con Edin Dzeko alla corte di Inzaghi e Perisic nella Capitale, sponda giallorossa.

Un’operazione sulla base di circa 10 milioni, alla pari, con Mourinho che stima il croato e potrebbe lasciare partire il centravanti giallorosso verso la squadra nerazzurra. Gli ingaggi di Dzeko (7,5 mlioni) e Perisic (5 milioni) sarebbe quindi spalmati su più stagioni.

Situazione in divenire, Edin Dzeko può davvero essere l’erede di Lukaku nell’imminente nuova stagione che vedrà l’Inter di Inzaghi esordire in campionato contro il Genoa.