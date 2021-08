La Juventus potrebbe vedere andar via Cristiano Ronaldo, che tornerebbe in Liga: intreccio con Lionel Messi

Il Barcellona ha ufficializzato che Lionel Messi non giocherà più con la maglia blaugrana. Troppe difficoltà e troppi limiti imposti dalla Liga per il nuovo contratto. La fine di una grande storia, che potrebbe dare il via a un nuovo incastro di mercato. Considerando l’acquisto di Grealish per il Manchester City, il fenomeno argentino potrebbe approdare al PSG, che aveva messo nel mirino anche Cristiano Ronaldo. L’intreccio comprende anche Kylian Mbappe, che interessa al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Gabriel Jesus | L’offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse con l’Arsenal | Due per Lautaro

Juventus, Ronaldo spera ancora nel Real Madrid: intreccio Mbappe

Ronaldo, chiuso al PSG dall’eventuale ingaggio di Lionel Messi, continuerebbe a sperare in un nuovo ritorno. Non al Manchester United, bensì al Real Madrid. L’idea del portoghese sarebbe che Florentino Perez fallisse il proprio assalto a Mbappe, e a quel punto l’unico pezzo da novanta che potrebbe arrivare è proprio CR7. La Juventus osserva questa specie di intreccio, consapevole che l’addio di Messi dal Barça aprirebbe le porte a nuovi scenari di mercato, che porterebbero il portoghese a ritornare nella Liga.