L’Arsenal è pronto a farsi sotto per Lautaro Martinez offrendo due contropartite all’Inter

L’addio ormai quasi certo di Romelu Lukaku potrebbe non essere l’ultimo in casa Inter. Anche Lautaro Martinez non è certo della sua permanenza in nerazzurro. Il rinnovo non è ancora arrivato e con l’assenza del suo compagno di reparto e di gol potrebbe tornare in mente al Toro di andare altrove. I nerazzurri intanto devono anche pensare al nuovo centravanti da ingaggiare ma devono anche rimpiazzare Hakimi sulla corsia esterna. Ecco perché potrebbe riaprirsi l’asse Inter-Arsenal. I Gunners vorrebbero tentare l’assalto a Lautaro e per farlo sono pronti ad una doppia contropartita.

Calciomercato Inter, asse con l’Arsenal: in ballo Lautaro Martinez

L’Arsenal sarebbe disposta a offrire Hector Bellerin e Lucas Torreira, cercando di mettere alle strette l’Inter. Potrebbe diventare una trattativa degli ultimi giorni di mercato, per cercare di mettere i nerazzurri spalle al muro. La società interista non ha intenzione di privarsi di Lautaro Martinez per meno di 80 milioni di euro, ma la perdita di entrambi gli attaccanti lascerebbe un vuoto incolmabile nella rosa nerazzurra a pochi giorni dall’inizio della stagione.

L’Arsenal valuta Bellerin intorno ai 22 milioni di euro e Torreira circa 15 milioni di euro. Il club inglese dovrebbe, quindi, inserire una parte cash di circa 40 milioni di euro per arrivare alla cifra fissata dall’Inter per il ‘Toro’.