L’Inter alle prese con la vicenda Lukaku: spunta un retroscena della trattativa con il Chelsea che potrebbe portare ad importanti dimissioni in società

Il mondo Inter è sulle spine in attesa di conoscere il verdetto finale della vicenda Lukaku. Un fulmine a ciel sereno, con il bomber che è passato da punto fermo del progetto a possibile sacrificato in poche ore. L’attaccante aveva confermato la fedeltà al progetto, ma la situazione economica precaria del club può portare ad accettare una super offerta del Chelsea di circa 120 milioni di Euro. Il bomber non farà muro, prenderà la decisione più opportuna.

La trattativa non è però ancora conclusa e l’Inter si sta prendendo del tempo per riflettere anche sulle conseguenze ‘sportive’ della cessione del bomber, trascinatore nella vittoria dello scudetto dello scorso anno. Venderlo comporta trovare un sostituto, e l’inizio del campionato è alle porte. A scuotere ulteriormente l’ambiente nerazzurro, però, è un retroscena della trattativa con il Chelsea. Secondo quanto riferito dal giornalista Maurizio Pistocchi, infatti, i dialoghi tra i due club sarebbero cominciati addirittura un mese fa.

In un tweet pubblicato dal giornalista si legge proprio che la trattativa tra Chelsea ed Inter sarebbe iniziata ‘un mese fa’, creando poi una sorta di pantomima sulla vicenda. Un ‘finto’ fulmine a ciel sereno, quindi. La società sapeva già tutto da tempo. Questa situazione, secondo Pistocchi, dovrebbe portare “Marotta e Ausilio a dare le dimissioni, così come avevano chiesto di fare a mister Antonio Conte“.

💣Chissà se dopo questa pantomima-la trattativa Chelsea/Inter per Lukaku è iniziata un mese fa-Marotta & Ausilio daranno le dimissioni come avevano chiesto di fare a AConte💣 pic.twitter.com/C3YG4VcKy5 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 5, 2021

Calciomercato Inter, caso Lukaku e possibili dimissioni

I tifosi dell’Inter chiedono trasparenza e chiarezza, mentre attendono fiduciosi notizie dal mercato. I dialoghi con il Chelsea continuano, ma la vicenda Lukaku potrebbe lasciare strascichi importanti anche dopo la conclusione dei discorsi con il club inglese. Inizia, intanto, il ‘toto-nome’ sui possibili sostituti. Tra i papabili figurano Zapata, Dzeko, Vlahovic e Jovic.