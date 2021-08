L’Inter, alle prese con la possibile cessione di Lukaku, avrebbe presentato al Sassuolo un’offerta per portare in nerazzurro un centravanti di proprietà degli emiliani.

La trattativa per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, sta catalizzando, in questi giorni, tutte le attenzioni della dirigenza dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio, però, si starebbero muovendo sul calciomercato contemporaneamente per portare in nerazzurro un attaccante in grado di fare il vice a quella che sarà la prima punta della squadra. Il centravanti individuato come profilo ideale per ricoprire questo ruolo sarebbe Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Calciomercato Inter, scambio con il Sassuolo per Scamacca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe proposto uno scambio di prestiti ai neroverdi. Al centro della trattativa, oltre al bomber romano classe 1999, ci sarebbe Lucien Agoume, 19enne centrocampista nerazzurro lo scorso anno in prestito allo Spezia. L’obiettivo del club di proprietà di Zhang, sarebbe quello di assicurarsi un attaccante a costo zero, che possa far rifiatare il titolare, che sia Lukaku o il suo eventuale successore. Contemporaneamente troverebbe anche una sistemazione ideale al giovanissimo mediano, che a Sassuolo potrebbe inserirsi nel giusto ambiente per crescere.

La formula del prestito, però, non convincerebbe gli emiliani. Il ds Carnevali per cedere il promettente centravanti vorrebbe in cambio un conguaglio economico o, in alternativa, avallerebbe anche un prestito, ma con obbligo di riscatto.