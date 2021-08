La Juventus non perde di vista Gabriel Jesus, anzi potrebbe presto ripartire alla carica. Il brasiliano del City non è intoccabile

La Juventus non mette da parte l’idea di consegnare ad Allegri anche una prima punta. Il nome più forte rimane sempre quello di Gabriel Jesus, il quale può arrivare anche con la permanenza a Torino – ormai quasi certa – di Cristiano Ronaldo. Rumors di calciomercato parlano di un prossimo nuovo tentativo in casa Manchester City, come sappiamo ben disposto a privarsi del brasiliano considerato che davanti può arrivare un certo Harry Kane per la folle cifra di 180 milioni di euro.

GABRIEL JESUS

Nato a San Paolo il 3/04/1997

Contratto fino a giugno 2023

Stipendio: 5,5 milioni di euro

Ultima stagione: 14 gol e 4 assist

Nazionale: 45 presenze e 18 gol

L’offerta per i ‘Citizens’ potrebbe basarsi sempre sulla formula del prestito con diritto di riscatto fra un anno, ma con l’aggiunta di una contropartita tecnica. Andando nel dettaglio, i bianconeri possono pensare di mettere sul tavolo 30 milioni cash così suddivisi: 10 subito per il prestito, 20 fra meno a giugno 2022 per il riscatto. A questi si aggiungerebbe Aaron Ramsey, sempre in lista di sbarco e con una valutazione di 20 milioni. Lo stipendio è invece superiore ai 7 netti, a fronte di un contratto in scadenza fra due anni. Complessivamente la proposta sarebbe di 50 milioni di euro, una decina in meno della richiesta inglese. Il City potrebbe ‘accontentarsi’ dei 30 cash, però chiedere in cambio un altro juventino rispetto al gallese: ovvero Adrien Rabiot, elemento stimato da Guardiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Messi e il Barcellona si dicono addio | UFFICIALE

Calciomercato Juventus, no al City per Rabiot: Allegri ci punta

Le caratteristiche di Rabiot, anche lui in scadenza nel 2023 e con ingaggio maggiore di 7 milioni, sono molto apprezzate pure da Massimiliano Allegri, per cui è da escludere che la Juve possa dire sì alla richiesta del club dello sceicco.

A.R.