La Juventus non smette di pensare al ritorno di Miralem Pjanic: novità da Barcellona, nuova formula per l’affare

Meno di un mese alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus di Massimiliano Allegri attende gli ultimi innesti prima dell’esordio in campionato il 22 agosto alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese. La società torinese non smette di pensare al ritorno di Miralem Pjanic. Il centrocampista ha deluso sotto ogni punto di vista nella sua unica (probabilmente ultima) stagione con la maglia del Barcellona. Il 31enne bosniaco ha collezionato 30 presenze, ‘solo’ 1295′ in campo senza nè reti nè assist all’attivo. Uno score che ha convinto i catalani a lasciar partire dopo un solo anno Pjanic, da tempo in cima alla lista di Massimiliano Allegri. In tal senso, arriva un’importante novità sulla formula dell’affare che con ogni probabilità riporterà il giocatore in Serie A, con la maglia della Juventus: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Gabriel Jesus | L’offerta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, post-Lukaku dalla Juventus | Controfferta ‘shock’

Calciomercato Juventus, colpo Pjanic: “Barcellona disperato”

Il giornalista Giacomo Scutiero, su Twitter, ha rivelato le ultime riguardo al sempre più probabile ritorno di Pjanic alla Juventus. “Il Barcellona disperato potrebbe raddoppiare il regalo alla Juventus”, ha esordito nel suo tweet.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Scutiero ha poi aggiunto i dettagli: “Prestito gratuito e biennale per Pjanic“. Una trattativa destinata a decollare nei prossimi giorni, a poco meno di un mese dalla chiusura del mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio last minute | Fa tutto Raiola!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpaccio a zero | La Juventus ci prova: super ingaggio!

Situazione dunque in divenire, con Pjanic che ha sempre in mente la Juventus: la decisione di Laporta può accelerare il ritorno a Torino del centrocampista.