L’Inter continua la ricerca di nuovi attaccanti e spunta un nome a sorpresa: può arrivare a zero dalla Premier League

Sono ore molto movimentate in casa Inter, che dopo aver ceduto Achraf Hakimi potrebbe perdere un altro pezzo pregiato della propria rosa. È ormai noto l’interesse del Chelsea per Romelu Lukaku che ha intenzione di salutare l’Italia per tornare in Inghilterra, per cui l’affare potrebbe concludersi in questi giorni.

L’Inter non può dire di no alle cifre che potrebbero proporre i ‘Blues’, che potrebbero strappare il belga per circa 120-130 milioni di euro. La ‘Beneamata’ ora sta già cercando un nuovo attaccante e secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ ci sarebbe una nuova opzione per l’attacco, ovvero Alexandre Lacazette.

Calciomercato Inter, spunta Lacazette in caso di rescissione con l’Arsenal

L’Inter dunque può pensare anche al colpo low cost per l’attacco. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 con l’Arsenal ma la sua posizione è in bilico già per questa sessione di calciomercato. Lacazette infatti potrebbe anche pensare di rescindere per dire addio subito ai ‘Gunners’ e trovare una nuova sistemazione a parametro zero. In questo caso dunque potrebbe farsi avanti l’Inter, che potrebbe tentare il colpo gratis per rinforzare il proprio attacco.

Non solo Duvan Zapata o Angel Correa nel mirino dei nerazzurri per il post Lukaku: anche Alexandre Lacazette può essere un buon rinforzo per il reparto d’attacco.