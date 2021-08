Calciomercato Inter, addio Lukaku | Accordo con il Chelsea: le cifre

Il futuro di Romelu Lukaku si avvicina al Chelsea a grandi passi. C’è l’accordo con i Blues per il bomber belga: le cifre e i dettagli della trattativa

L’Inter è a lavoro sul calciomercato per completare un’importantissima operazione in uscita. Romelu Lukaku è a un passo dall’addio all’Inter con il Chelsea che è sempre più vicino. Il bomber belga, che ha trascinato i nerazzurri nelle ultime due stagioni, è pronto a lasciare Milano dopo la ricchissima offerta da parte del Chelsea. Ora c’è anche l’accordo con i Blues per un affare da 115 milioni senza contropartite. Manca davvero poco per l’addio di Lukaku ai nerazzurri: l’uscita sta diventando realtà.