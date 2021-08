La Juventus cerca un nuovo centrocampista e potrebbe attingere dall’Inter, dove nessuno è incedibile. Ecco il profilo che piace ad Allegri

La Juventus si prepara ad una nuova emozionante stagione con il ritorno di Massimo Allegri in panchina. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per rendere la rosa più competitiva di quanto già non fosse. La dirigenza si guarda intorno con l’obiettivo di portare al nuovo tecnico uomini di livello che possano fare al caso giusto per la nuova impostazione tattica. Obiettivo del centrocampo è Miralem Pjanic, altro ex che proprio con Allegri ha dato il meglio di sè in carriera. Ma gli uomini di mercato juventini potrebbero bussare anche in casa Inter. I campioni d’Italia, dopo aver ceduto Hakimi e con Lukaku sempre più verso il Chelsea, hanno ampiamente fatto capire che nessuno è incedibile. La Juve potrebbe pertanto cogliere la palla al balzo e intavolare una trattativa per Marcelo Brozovic.

Juventus-Brozovic, la cifra del possibile affare

Il profilo del croato piace molto a Max Allegri. E così la ‘Vecchia Signora’ potrebbe andare all’assalto sfruttando i buoni rapporti tra Andrea Agnelli e Steven Zhang, per regalare al tecnico un nome di livello per il centrocampo. Per strappare via il centrocampista dall’Inter servirebbe però la giusta offerta: la cifra potrebbe essere di 22 milioni più bonus. La Juventus potrebbe così portare in organico un elemento di spicco della formazione interista, tra i protagonisti dello scudetto vinto da Antonio Conte nella passata stagione.

Brozovic, classe 1992, da anni sta dimostrando il suo grande valore in Serie A con la maglia nerazzurra. Quella bianconera potrebbe rappresentar per lui una nuova occasione per mettersi in gioco.