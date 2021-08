Il calciomercato della Juventus passa anche dal destino di Paulo Dybala: dal rinnovo all’addio, il top club allontana l’attaccante argentino

Poco più di tre settimane alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus deve ancora risolvere la ‘grana’ legata a Paulo Dybala. La ‘Joya’ resta in scadenza nel giugno 2022 ed è stato, negli ultimi mesi, accostato a diversi top club. L’argentino nelle ultime ore è finito nel mirino del Barcellona che, salutato con clamore Lionel Messi, è a caccia di un degno erede del sei volte Pallone d’Oro. Conti alla mano, però, non è un momento economicamente felice per la società di Laporta che sembrerebbe voler allontanare la possibilità di acquistare Dybala. Troppo elevati i costi di ingaggio (attualmente guadagna 7,3 milioni) ed il cartellino, che la ‘Vecchia Signora’ valuta non meno di 50 milioni nonostante la vicina scadenza contrattuale. Ecco dunque che, proprio in Serie A, il Barcellona avrebbe trovato una soluzione alternativa a costi decisamente meno proibitivi: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ‘molla’ Dybala: ecco il piano B

Un piano alternativo quello che il Barcellona ha in mente e che porta la dirigenza blaugrana a guardare in casa Napoli, dove il capitano Lorenzo Insigne è in scadenza nel 2022 ed i discorsi per il rinnovo con la società di De Laurentiis sono ancora in via di definizione.

L’esterno campione d’Europa può partire per 30 milioni in caso di mancato accordo per il prolungamento, con uno stipendio che attualmente si aggira sui 4,6 milioni netti all’anno all’ombra del Vesuvio.

Una tentazione importante per il fantasista di Frattamaggiore, che potrebbe fare il grande salto e approdare al Barcellona con buona pace della Juventus e Dybala, destinati quindi a rinnovare e a restare ancora insieme.