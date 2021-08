Calciomercato Juventus, Dybala via e non solo | Triplo addio e colpo Real

Paulo Dybala e un futuro che resta in bilico tra gli scenari relativi il rinnovo di contratto e gli intrecci internazionali che potrebbero riguardare l’attaccante. Le ultime prospettive sul futuro

Paulo Dybala, la Juventus e le big internazionali. L’argentino resta ancora in bilico, con un rinnovo di contratto che ancora resta in bilico e non vede arrivare la fumata bianca. Alla fine, la Joya, dopo diverse stagioni in bianconero, potrebbe davvero lasciare la Vecchia Signora. Una prospettiva non isolata, ma che potrebbe arrivare a ruota, all’interno di scenari internazionali decisamente interessanti sul calciomercato.

Il maxi intreccio, in particolare, potrebbe iniziare da Mohamed Salah. L’attaccante ex Roma è finito nel mirino di Carlo Ancelotti, secondo quanto riporta ‘don balon’. L’esterno offensivo potrebbe essere particolarmente utile all’ex tecnico del Milan e darebbe il via a un effetto domino di calibro internazionale e che riguarderebbe in prima battuta proprio Dybala.

Calciomercato Juventus, da Dybala ad Asensio: triplo intreccio internazionale

Se Salah davvero dovesse partire con direzione Real Madrid, Dybala potrebbe entrare nel mirino del Liverpool. L’argentino ha una valutazione attorno ai 60 milioni di euro e con la sua qualità potrebbe inserirsi alla perfezione nel gioco di Jurgen Klopp. A questo punto, sarebbe la Juventus a dover centrare un colpo importante in quella zona di campo. In tal senso, il nome giusto potrebbe essere quello di Marco Asensio del Real Madrid: la sua valutazione si aggira sui 45-50 milioni di euro.