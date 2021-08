La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo per portare in bianconero il bomber: futuro in MLS per CR7

La Juventus si prepara per una rivoluzione in attacco. Infatti dopo i malumori manifestati nella scorsa stagione, l’addio di Cristiano Ronaldo ancora non sarebbe scongiurato. Nemmeno l’imminente trasferimento di Leo Messi al PSG, sembrerebbe chiudere le porte alla partenza del portoghese. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, a fare gola al portoghese potrebbe essere un’offerta dall’Inter Miami, club di cui è proprietario David Beckham.

CR7, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2022, potrebbe trasferirsi subito in MLS, consentendo ai bianconeri di far partire l’assalto a un bomber per l’attacco.

La Juventus potrebbe tornare a pensare all’addio di Cristiano Ronaldo. Sul portoghese sembrerebbero tornare sirene dall’MLS, precisamente dall’Inter Miami. L’erede del portoghese in attacco però potrebbe essere l’ex bomber dell’Inter, Mauro Icardi. Dopo gli acquisti stellari del PSG per l’argentino potrebbe non esserci più spazio e la Juventus con la partenza di Ronaldo gli farebbe spazio.

La formula con cui prendere l’argentino sarebbe il prestito biennale, con il quale poter usufruire del decreto crescita, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Un affare dunque che vedrebbe l’addio di un fenomeno per fare posto a un attaccante che in Serie A ha già dimostrato di essere un grande bomber e che da tempo è un pallino bianconero.