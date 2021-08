Il Milan è ancora a caccia di un vice Calabria in sede di calciomercato: non solo Dalot, Maldini punta il mirino sul colpo in Premier League

Il Milan continua a lavorare alacremente in sede di calciomercato. Protagonisti assoluti della prima fase di questa sessione estiva, i rossoneri indirizzano i loro pensieri principalmente verso il trequartista. Stefano Pioli sta aspettando un degno sostituto di Hakan Calhanoglu, una delle pedine fondamentali nel suo scacchiere nella passata stagione. L’intenzione è quella di risollevare l’animo dei tifosi, che nel giro di poco tempo hanno salutato sia il turco che Donnarumma a parametro zero.

Per quanto riguarda il rimpiazzo dell’ex Bayer Leverkusen, ci sarebbe già l’accordo con Ilicic. Lo sloveno vuole lasciare l’Atalanta e l’affare potrebbe concretizzarsi gli ultimi giorni. Non si spegne, poi, la pista Isco dal Real Madrid, ma resta un’opzione alquanto complicata. In casa ‘Diavolo’, inoltre, prosegue la caccia al vice Calabria. Il ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United resta l’ipotesi preferita, ma la dirigenza avrebbe puntato il mirino anche su una possibile operazione in Premier League.

Calciomercato Milan, spunta una nuova pista in Premier per il vice Calabria

Non solo Dalot, Maldini e il Milan mettono nel mirino anche Zappacosta per il ruolo di vice Calabria. L’ex Genoa – ora tornato al Chelsea – potrebbe partire per una cifra intorno ai 3-4 milioni di euro. Con i ‘Blues’ ci sono ottimi rapporti, come testimoniato anche dall’affare Giroud. Per il classe ’92 si era di Inter come possibile contropartita dei londinesi per Lukaku, ma i cugini nerazzurri hanno mollato questa pista. Ora il Milan ci pensa concretamente.